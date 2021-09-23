Kayseri Şehir Hastanesinden klipli Kovid-19 aşısı çağrısı

AA

Hastane tarafından sosyal medyada yayımlanan klipte hem pandemi hem de yoğun bakım servislerinde yatan hastaların görüşleri aktarıldı.

Klipte, kimi hamile kimi çocuk kimi de genç olan hastalar, çeşitli nedenlerle aşı olmadıklarını ve yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bunun pişmanlığını yaşadıklarını dile getiriyor.

Öksürmekten konuşamayan, nefes almakta zorlanan, oksijen maskesi takılı halde kendilerini ifade etmeye çalışan hastalar, vatandaşlara aşılarını ihmal etmeme çağrısında bulunuyor.

Yoğun bakımda çalışan doktorlar da aşı zırhının yeterince kullanılmadığını, nefes almakta zorlanan hastaların ölüm korkusu yaşadığını anlatıyor.