Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 66 yaşındaki Meksikalı Enrique Gudino Magana, sağlığına kavuştuğu günün anısına çektiği videoyu Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına gönderdi.
Magana, videoda, bir yıl önce Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nden taburcu edildiğini, hastanede kaldığı 15 gün boyunca profesyonel bir ekip tarafından en üst seviyede sağlık hizmeti aldığını belirtti.
"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Tedavisinde emeği geçen başta Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, servis çalışanlarına, hastane yönetimi ve idarecilerine teşekkür eden Magana, şunları kaydetti: "Türkiye'de aldığım başarılı tedavi sonrası iyileşmemin birinci yılını kendi ülkem olan Meksika ve ikinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye bayrakları ile aile fertlerim arasında futbol oynayarak kutladım. Umarım önümüzdeki sene iyileşmemin ikinci yılında Türkiye'ye, Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelip hayatta kalabilmek için bana verilen ikinci şansı birlikte yan yana kutlamak için Türk dostlarımı ziyaret edeceğim. Ülkenizde turist olarak bulunurken yüksek standartlarda, kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanarak kendi vatandaşlarınızla aynı şartlarda tedavi görerek tamamen iyileştiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sağlık Bakanlığına sonsuz teşekkür eder, sizlere minnettar olduğumu dile getirmek isterim."
Magana, ülkesine döndükten sonra 66. yaş gününü de Türkiye'ye olan minnettarlığını göstermek için ay yıldızlı forma giyerek ve ay yıldızlı pasta keserek kutlamıştı. Magana'nın ailesiyle beraber yaptığı kutlamayı oğlu, Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına göndermişti.
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