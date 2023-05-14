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Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2023: Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Kayseri Seçim Sonuçları 2023: Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın (alfabetik sıray) 13. Cumhurbaşkanı olmak için yarıştığı seçimde, partilerin milletvekili adayları da 81 ilimizde yarışıyor. İşte, rekor bir katılımın olmasının beklendiği seçimde partilerin Kayseri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi sonuçlarına dair bilgiler...

Giriş: 14.05.2023 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2023 Türkiye genel seçimleri için beklenen zaman geldi çattı. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın sandık başına gideceği ve 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin hangi ilde kaç oy aldığı merak konusu olmuş durumda. İşte, Kayseri'de seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler...

  • KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kayseri Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kayseri Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kayseri Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KASTAMONU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KAYSERİ'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Kayseri Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 KAYSERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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