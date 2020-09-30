Kayseri OSB'nin yıllık üretim hacmi 40 milyar liraya yaklaştı

AA

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSB'nin bulunduğu bölgenin, 1976'da 2 milyon metrekare alan üzerine kuruluyken şu anda 22 milyon metrekareye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin en büyük OSB'leri arasında yer aldıklarını belirten Nursaçan, 1.250 fabrikanın faaliyet gösterdiği ve 80 bin kişinin istihdam edildiği KOSB'de, günlük araç giriş-çıkış sayısının 25 bine ulaştığını kaydetti.

Nursaçan, sanayiciye nitelikli, yetişmiş ve yetenekli eleman kazandırmak ve sanayi-eğitim iş birliğine örnek olması amacıyla açtıkları Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'ni cazip hale getirdiklerini, kolejde öğrenci sayısının 2 bin 700'e ulaştığını bildirdi.

Kayseri'nin mobilya sektörünün en büyük üreticisi ve imalatçısı olduğunu anımsatan Nursaçan, kentte mobilya yan sanayisinin de çok geliştiğini, dünyanın en büyük yatak kumaşı üreten fabrikanın, Türkiye'nin en büyük sünger üretim tesisinin, en büyük çelik yay üretim fabrikasının, en büyük keçe üretim tesisinin Kayseri'de bulunduğunu anlattı.

Nursaçan, dünya mobilya ticaretinin 278 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin geçen yıl ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Mobilya ihracatının yüzde 25'i Kayseri'den gerçekleşiyor. Böyle büyük bir pazardan küresel anlamda daha yüksek pay almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "400 mobilya fabrikası bulunuyor"

Tahir Nursaçan, KOSB'deki 1.250 fabrikadan 400'ünün mobilya üretim faaliyetini sürdürdüğünü, 250'den fazla çelik eşya fabrikası bulunduğunu, 25-30 fabrikanın elektrikli ev aletleri sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı.

Kayseri'nin hastane yatağı üretiminde epey mesafe katettiğini ve ihracatın da yapıldığını belirten Nursaçan, katma değerli üretim için birçok alanda Ar-Ge ve tasarım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Yeni hayata geçirdikleri fuar ve kongre merkezinin en son teknolojiyle donatıldığını aktaran Nursaçan, burada gerçekleştirilecek fuarların, hem üretime hem iç ticarete hem de ihracata katkı sağlayacağını vurguladı.

Yerli ve Milli Sünger Üretim Projesi'ni (Toluen Diizosiyanat (TDI) ve Poliol Üretimi) TOBB'un himayesinde hayata geçirmek istediklerini ifade eden Nursaçan, "Dünyada sadece 7-8 fabrika bu alanda üretim yapıyor. TDI üretimiyle 400 milyon avroluk, poliol üretimiyle de 200 milyon avroluk cari açık kapanacak. Bu üretim yapılırken istihdam da oluşacak. Bu projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz"

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, organize sanayi bölgesinde yıllık üretim hacminin 40 milyar liraya yaklaştığını, ihracatın ise 2019'da 2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Fabrikaların yüzde 30'unun 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre çalıştığını, nitelikli eleman ihtiyacının çözülmesi halinde bu oranın ve dolayısıyla verimin artabileceğini aktaran Nursaçan, "Üretim hacminin, ihracatın, istihdamın ve ekonomiye sağladığımız katma değerin artması için çalışmalarımızı her geçen gün sürdürüyoruz. Projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz." dedi.

Kayseri OSB'de ikinci meslek okulunun ve teknoparkın hayata geçmesi için projeler bulunduğunu ifade eden Nursaçan, bu konularda beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti.

- "Dubai'de Türkiye Ticaret Merkezi kuruyoruz"

Tahir Nursaçan, Dubai'de Türkiye Ticaret Merkezi kurulması yönünde çalışmaları bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği bu merkez sayesinde üreticilerin Dubai'de yüksek gelire sahip alıcılarla buluşacağını söyledi.

Bu merkezin Türk üreticiler için Afrika, Körfez ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olacağını belirten Nursaçan, ihracatı artırma ve yeni anlaşmalara imza atma yönünde bu merkezin önemli rol oynayacağını vurguladı. Nursaçan, yüzde 70 doluluk oranına ulaştıkları merkezin açılışının pandemi nedeniyle geciktiğini bildirdi.

Nursaçan, 2015'te göreve geldiklerinde KOSB'nin kurulu güneş enerjisi santrallerinin 6,5 megavat mertebesinde olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca yap-işlet-devret olarak 11 megavatlık santral için de imzalar atılmıştı. Göreve gelir gelmez yeni santraller için kolları sıvadık. 38 megavat mertebesinde yeni güneş enerji santralleri kurduk. Şu anda bizim işletmemizde olan 44,5 megavatlık elektrik santralimizden yıllık 11 milyon dolarlık gelir elde ediyoruz."