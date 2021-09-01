Kayseri OSB Başkanı Nursaçan 21,7'lik büyümeyi değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte ortaya koyduğu yüzde 21,7'lik büyümede sanayinin etkisinin yüzde 40 olduğunu, bu durumun Türk sanayicisini gururlandırdığını belirtti.
Nursaçan yaptığı yazılı açıklamada, Türk ekonomisinin de salgın sürecinden dünyanın bütün ülkeleri gibi etkilendiğini ancak daha hızlı toparlandığını ve bu büyümenin arkasındaki en önemli unsurlardan birinin de bu olduğunu ifade etti.
"Baz etkisini elbette göz ardı etmiyoruz ama bu büyüme oranı ne olursa olsun, ekonomimizin sahip olduğu devasa potansiyeli, gücü ve dinamizmi ortaya koyuyor." ifadesini kullanan Nursaçan, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam, krizlere bağışık ve üretim ordusunu oluşturan KOBİ'lerin fevkalade esnek olduğunu aktardı.
Büyüme rakamının alt dallarına bakıldığında sanayide görülen yüzde 40,5'lik artışın Türk sanayicisi için gurur kaynağı olduğuna dikkati çeken Başkan Nursaçan, şunları kaydetti:
"Sanayiciler olarak bizim için sürpriz olmadı. Gerek bizim OSB'mizin gerekse üyesi bulunduğum OSB Üst Kurulunun verileri, bu büyümenin geleceğini gümbür gümbür söylüyordu. Halihazırda yakın döneme ilişkin daha önce açıklanan kapasite kullanım ve sanayi üretim endeksi verilerinin de pandemi öncesine göre arttığını göz önüne alırsak bu büyüme, sahadaki olumlu gelişim ve değişimin yansımasıdır. Kimse bu büyük başarıyı gölgelemeye kalkışmasın. Türk sanayicisi, üretim için artık elini değil, gövdesini taşın altına koymuştur. Bu başarı, baz etkisini de unutmayarak söylüyorum, sanayicimiz için takdir edilecek bir başarıdır. İnanıyorum ki bu başarı, yıl sonunda yakalanacak çok büyük bir büyüme oranı ile taçlandırılacaktır."
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