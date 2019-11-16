16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kapadokya'nın Kayseri'deki uzantısı olan Soğanlı Vadisi'nde ilk sıcak hava balonları uçtu.
AA'nın haberine göre Yeşilhisar ilçesinde yer alan güvercinlik, mağara, barınak, kilise ve manastır olarak kullanılan ilginç kaya oluşumlarıyla Kapadokya'yı andıran Soğanlı Vadisi'nde, ilk kez sıcak hava balonu havalandı.
Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle organize edilen etkinlik sabahın ilk ışıklarıyla sıcak hava balonlarının şişirilmesiyle başladı.
Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve il protokolünün de katıldığı etkinlikte, 3 sıcak hava balonu Aziz Barbara (Tahtalı),Karabaş, Kubbeli, Yılanlı kiliselerinin yanındaki düzlükten aynı anda yükseldi.
Günaydın, Büyükkılıç, Yıldız'ın da içinde bulunduğu balonlar, peribacası oluşumlarının da yer aldığı Soğanlı Vadisi boyunca seyrederek bölgenin güzelliklerini havadan görme şansı tanıdı. Yaklaşık 45 dakika havada kalan balonlar, Soğanlı yakınındaki araziye iniş yaptı.
Balon turuna katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri turizmine büyük katkı sağlayacak bir emeğin eşiğinde bulunulduğunu söyledi.
Sıcak hava balon turizminin Soğanlı'ya ve Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Yıldız, Kayseri'nin sadece sanayi ve ticaretiyle değil, aynı zamanda turizm faaliyetleriyle de Türkiye sınırlarının dışına taşan bir üne sahip olduğunu dile getirdi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Kayseri ve ülke turizmi için önemli bir gelişme yaşandığını belirterek, "Bugün Erciyes Kayak Merkezi'ndeki potansiyel olsun, Kapuzbaşı Şelaleleri olsun, Kültepe Kaniş Karum olsun bunlar önemli değerler. İstediğimiz noktaya geldiğimizde bunlar istihdama da büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise "Kapadokya'nın merkezi olarak bilinen, eskiden Kapadokya'nın başkentliğini yapmış Kayserimizin güzellikleri ortaya çıksın istiyoruz. Sultansazlığı, Erciyes, ticaretin merkezi Kültepe Kaniş-Karum gibi pek çok doğal güzelliğe sahibiz" ifadelerini kullandı.
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