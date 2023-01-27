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Kayseri'nin iki bulvarının bağlantı yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iki ana arteri birbirine bağlayacak yol çalışmasında sona gelindiği bildirildi. Projede, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, sızdırmalı yağmur suyu bacası ve yağmur suyu ızgarası gibi altyapı çalışmaları tamamlandı

Giriş: 27.01.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'nin iki bulvarının bağlantı yolundaki çalışmalarda sona doğru
AA

Kayseri'de, Kocasinan ve Sivas bulvarlarının bağlantı yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

İki ana arteri birbirine bağlayan 20 milyon lira maliyetli projede, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, sızdırmalı yağmur suyu bacası ve yağmur suyu ızgarası gibi altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, Yıldızevler Mahallesi sınırlarında, iki bulvarı birbirine bağlayan yaklaşık 1 kilometrelik yolun, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, trafiğe açılması için süren hazırlıklarda sona gelindi.

40 metre imar genişliğine sahip bölünmüş yol çalışmalarında, 4 bin 200 ton asfalt kullanılırken, güzergah boyunca da yaya yolları ve bisiklet yolları inşa edildi. Proje tamamlandığında toplamda 5 bin 400 metrekare yürüyüş yolu ve 1800 metre bisiklet yolu da Kayserililerin hizmetine sunulacak.

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