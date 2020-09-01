Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

AA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerin de olduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.