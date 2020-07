Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Aydın'dan hijyen uyarısı:

AA

Aydın, yazılı açıklamasında, üretimi daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla Kurban Bayramı'nda dişi büyükbaş hayvan kesiminin Bakanlık tarafından yasaklandığını aktardı.

Türkiye'nin 1 milyon 400 bin ton ete ihtiyacı olduğunu ancak 1 milyon 100 bin ton et üretildiğini belirten Aydın, "Her yıl 300 bin ton et açığımız var. 1985 yılında doğuda 7-8 milyon hayvan varlığı varken şu anda doğudaki hayvan varlığı 1 milyon civarında. Kayseri'den Erzurum'a et gönderiyoruz. Üretimin az olmasından dolayı maalesef fiyatlar da o oranda yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan kurbanlarını işin ehli kişilere kestirmesini isteyen Aydın, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda et çekme işini bayram öncesi 'et çekilir' duyurusu asarak yapıyorlar. Bakkal, berber, manav dükkanlarında, sokak ortalarında veya bina görevlileri eliyle paslı kıyma makinelerini kurarak hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını hiçe saymak suretiyle maalesef kıyma çekimi yapılmaktadır. Hatta kasap esnafımızın dükkanının önünde yapılmaktadır. Bu korsan kişilerle kasap esnafımız arasında zaman zaman tartışma çıkmaktadır ve bu tartışmalar kavgaya dönüşebilmektedir. 2000 yılından itibaren ilçelerimizde 'Kurban Hizmetleri Komisyonları' kurulmuştur. İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Sağlık Grup Başkanı'nın katılımı ile kurulan bu komisyonun almış oldukları kararda 'Sokak ortasında izinsiz mekanlarda gayri sıhhi şartlarda et çekimine izin verilmemesi ve bu işi Belediye Zabıta Müdürlüklerinin önlemesi' gerektiği belirtilmiştir. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."