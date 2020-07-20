Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Aydın'dan hijyen uyarısı:

Aydın, yazılı açıklamasında, üretimi daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla Kurban Bayramı'nda dişi büyükbaş hayvan kesiminin Bakanlık tarafından yasaklandığını aktardı.
Türkiye'nin 1 milyon 400 bin ton ete ihtiyacı olduğunu ancak 1 milyon 100 bin ton et üretildiğini belirten Aydın, "Her yıl 300 bin ton et açığımız var. 1985 yılında doğuda 7-8 milyon hayvan varlığı varken şu anda doğudaki hayvan varlığı 1 milyon civarında. Kayseri'den Erzurum'a et gönderiyoruz. Üretimin az olmasından dolayı maalesef fiyatlar da o oranda yükseliyor." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan kurbanlarını işin ehli kişilere kestirmesini isteyen Aydın, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı'nda et çekme işini bayram öncesi 'et çekilir' duyurusu asarak yapıyorlar. Bakkal, berber, manav dükkanlarında, sokak ortalarında veya bina görevlileri eliyle paslı kıyma makinelerini kurarak hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını hiçe saymak suretiyle maalesef kıyma çekimi yapılmaktadır. Hatta kasap esnafımızın dükkanının önünde yapılmaktadır. Bu korsan kişilerle kasap esnafımız arasında zaman zaman tartışma çıkmaktadır ve bu tartışmalar kavgaya dönüşebilmektedir. 2000 yılından itibaren ilçelerimizde 'Kurban Hizmetleri Komisyonları' kurulmuştur. İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Sağlık Grup Başkanı'nın katılımı ile kurulan bu komisyonun almış oldukları kararda 'Sokak ortasında izinsiz mekanlarda gayri sıhhi şartlarda et çekimine izin verilmemesi ve bu işi Belediye Zabıta Müdürlüklerinin önlemesi' gerektiği belirtilmiştir. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!