Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Kuzey Makedonya ekibi ZFK Borec'te forma giyen 30 yaşındaki Dosumu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Nijerya uyruklu sporcumuz Adebisi Adetoun Dosumu, takımımıza hoş geldin." ifadesi kullanıldı.