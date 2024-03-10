Kayseri imsakiye takvimi 2024: Kayseri sahur ve iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı ile beraber başlayan oruç ibadeti, iftar ve sahur vakitlerine dair araştırmaları sıklaştırdı. Diyanet İşleri tarafından her sene yayınlanan imsakiye takviminin bu sene de yayınlanmasıyla 2024 Kayseri sahur ve iftar vakitleri belirlendi. İşte, 2024 Kayseri imsakiye takvimi ile Kayseri iftar ve sahur vakitleri...
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İslam alemi için önemli bir ay olan Ramazan boyunca başta oruç olmak üzere birçok ibadet yerine getirilecek. Bu kapsamda Diyanet İşleri, iftar ve sahur vakitlerini kapsayan imsakiye takvimini paylaştı ve Kayseri sahur ve iftar vakitleri belirlendi. İşte, 2024 Kayseri imsakiye takvimi ile Kayseri sahur ve iftar vakitleri...
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KAYSERİ İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
1. GÜN |
11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.27
11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 18.48
2. GÜN |
12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.25
12 Mart 2024 Salı iftar saati: 18.49
3. GÜN |
13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.24
13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 18.50
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4. GÜN |
14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.22
14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 18.51
5. GÜN |
15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.21
15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 18.52
6. GÜN |
16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.19
16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 18.53
7. GÜN |
17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.17
17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 18.54
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ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).
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RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
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