Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!

        Kayseri'de, H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan H.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana geldi.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

        Kavgada, H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Habertürk Anasayfa