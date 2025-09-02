Tartıştığı taksiciyi bıçakla katletti!
Kayseri'de, H.Ş. tarafından bıçakla ağır yaralanan taksici M.D., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan H.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı
Kayseri'de olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında meydana geldi.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ
DHA'daki habere göre taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA AĞIR YARALANDI
Kavgada, H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. M.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.