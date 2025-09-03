Gayrimenkul danışmanı kaza kurbanı!
Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada, gayrimenkul danışmanı olan Rabia Güler hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.N.D. ise tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor
Kayseri'de kaza, saat 00.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. M.N.D. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre kazada, M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Gayrimenkul danışmanı olduğu öğrenilen Rabia Güler’in cenazesi, otopsi için morga konuldu. Yaralı sürücünün tedavisi ise sürüyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.