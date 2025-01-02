Kayseri'de edinilen bilgiye göre, bir saldırganın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

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ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ İHA'daki habere göre, yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli H.C.C. (18) tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

HAYATINA SON VERDİ 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C.'nin intihar ettiği öğrenildi.