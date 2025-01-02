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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Çaydanlıkla adam döven genç hayatına son verdi | HABERLER | Son dakika haberleri

        Çaydanlıkla adam döven genç hayatına son verdi!

        Kayseri'de, bir kişiyi çaydanlıkla feci biçimde darp edip görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 18 yaşındaki H.C.C tutuklanmıştı. 43 suç kaydı olan zanlı, cezaevinde hayatına son verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:43
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        Çaydanlıkla adam döven genç hayatına son verdi!
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        Kayseri'de edinilen bilgiye göre, bir saldırganın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

        ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

        İHA'daki habere göre, yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli H.C.C. (18) tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

        HAYATINA SON VERDİ

        'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C.'nin intihar ettiği öğrenildi.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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