        Aile sağlığı merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı

        Aile sağlığı merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı!

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde çıkan sıra kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralı 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:36
        Aile sağlığı merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı!
        Kayseri'de şoke eden olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan Ahmet Gündeş Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı.

        SIRA TARTIŞMASI ÇIKTI

        AA'daki habere göre sıra meselesi yüzünden vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

        BİRBİRLERİNİ DARP ETTİLER

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) birbirini darp etti. Kavgaya karışanlardan biri bıçakla yaralandı.

        3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Merkezdekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
