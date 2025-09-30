Habertürk
        Kayseri haberleri: 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü | SON DAKİKA HABER

        12 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü!

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki üvey oğlu Y.C.K. tarafından bıçaklanan 31 yaşındaki H.P. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuk, polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 07:31 Güncelleme: 30.09.2025 - 07:31
        12 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü!
        Kayseri'de, edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        ÜVEY BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
