KAYSERİ - Erciyes'e yağan kar işletmecileri sevindirdi

Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'te kış sezonuna hazırlanırken kasım ortasından itibaren sıcaklıkların düşmesini beklediklerini, ısı eksi 4-5 dereceye düştükten sonra Türkiye'deki en gelişmiş suni kar üretme sistemleri ile kar üretimine başladıklarını belirtti.
Kar yağmasa dahi pistleri açabildiklerini ifade eden Cıngı, şunları söyledi:
"Dün gelen yağış, yaklaşık 20 santimetrelik bir kar kalınlığına vesile oldu. Bizim suni kar üretim sürecimizle beraber yeni kar da pistlerimize kalıcı olarak yapışınca inşallah sezonu daha da hızlandıracak güzel bir yağış oldu. En azından Erciyes'imiz bembeyaz gelinliğine bürünmüş oldu. Kışın gelişini daha fazla içimize sindirerek yolumuza hızlıca devam edeceğiz. Zaten geçtiğimiz haftadan itibaren sıcaklıklar tuttuğu müddetçe kar üretiyorduk, suni karlamayla. Çok şükür şimdiye kadar Erciyes'te çok karsız geçirdiğimiz bir yıl olmadı. Her halükarda Erciyes'e kar yağışı olur, her halükarda pistlerimizde kar olur. Olmadığı dönemlerde de zaten sezonu erken açmak ve geç kapatmak için suni kar üretiyoruz ama inşallah çok fazla da zaman kaybetmeden önümüzdeki 3-5 gün içerisinde pistlerimizi, yeni yağan kar yağışıyla beraber açabileceğimizi tahmin ediyoruz."
Dünyada yoğun bir pandemi süreci yaşadığını vurgulayan Cıngı, her ülkenin kendine göre bir pandemi politikası belirlediğini kaydetti.
Cıngı, "Alp ülkeleri Fransa, İsviçre, Avusturya gibi ülkeler hava sahasını kapattığı için özellikle eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Erciyes'e bu sene çok yoğun bir talep geldi. Kısmet olursa her hafta yaklaşık 10 charter uçakla ve Kiev, Moskova gibi şehirlerden konulan tarifeli uçaklarla o bölgelerden yoğun turist alacağız. Erciyes'in şimdiye kadar yapmış olduğu yurt dışı tanıtma faaliyetleri de pandemi döneminde imkanlar sınırlandığı zaman akla ilk önce Erciyes'in gelmesine vesile oldu ve bu sene sadece Erciyes değil, ülkemizdeki diğer kayak merkezlerinde de yabancı turisti daha fazla göreceğimizi tahmin ediyorum. İnşallah kazasız belasız, pandemiden ülkemizin ve dünya insanlığının en kısa sürede kurtulacağı bir süreç yaşarız." diye konuştu.
Öte yandan, kent merkezinde gün boyu etkili olan sis, güzel görsel oluşturdu.
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