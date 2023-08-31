Kayseri'den düğüne gittiği Mersin'de öldü

Kayseri'den arkadaşının düğü için gittiği Mersin'de öldü
Kayseri'den Mersin'e arkadaşının düğünü için giden İ.A., serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti
Giriş: 31.08.2023 - 18:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:23
Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (24), arkadaşının düğününe katılmak için Mersin'e gitti.
Düğünden sonra serinlemek için denize giren İ.A., boğularak hayatını kaybetti. İ.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
İ.A., otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tomarza'da toprağa verilecek.