KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin ocak ayından itibaren mobilya ihracatına hızlı bir ivmeyle başladığını söyledi.
Hedeflerinin yüzde 30 büyüme olduğuna değinen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sektörde yavaşlama olsa da toparlanmanın kısa sürdüğünü aktardı.
Yalçın, Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden talepleri karşılayamayan müşterilerin Türkiye'ye yöneldiğini ve sipariş konusunda bir artış yaşandığını dile getirdi.
Kayseri'den yapılan mobilya ihracatını değerlendiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen sene 514 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın ilk 10 ayında 567 milyon dolar seviyelerine geldi. Yıl sonu itibarıyla yüzde 10 büyümüş olacak. Seneye hedefimiz yüzde 30 büyümek. Ham madde konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ham madde yetişmiyor. Bugün orman ürünlerinde, metal sanayisinde, yatak yayı temininde sıkıntı yaşıyoruz. Süngerde yüzde 200 fiyat artışı var."
Yalçın, ABD, Almanya, Irak ve Rusya'nın yanı sıra Mauritius gibi çok az bilinen ülkelerin de bulunduğu 75'ten fazla ülkeye mobilya ihracatı yapıldığını, Kayseri'nin ABD'ye mobilya ihracatını yüzde 71 artırdığını belirtti.
Düşük maliyet sayesinde talebin fazla olduğunu aktaran Yalçın, dünyanın en büyük fuarlarının Türkiye'de gerçekleştirildiğini ve birçok ülkeden alıcıların Türkiye'ye geleceğini ve mobilyacıların ellerindeki ürünleri rahatlıkla satabileceğini kaydetti.
Yalçın, mobilya konusunda Kayseri'nin merkez bir konumda olduğunu vurgulayarak, "En büyük markaların yüzde 80'i Kayseri'de yer alıyor. Türkiye'deki en büyük mobilya sanayisi Kayseri'de 24 milyon metrekareye yakın bir alan üzerinde. Burada sırf mobilya üretilmiyor. Yan sanayisi de burada. Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük sünger üretim merkezi de Kayseri'de." diye konuştu.
Mobilya sektöründe kalifiye eleman ihtiyacı olduğuna değinen Yalçın, yetiştirmek için eleman aradıklarını vurguladı.
Üniversite mezunlarının sektör için önemli olduğunu anlatan Yalçın, üniversitelerle iş garantili iş birliği yapmayı hedeflediklerini, salgından dolayı bu çalışmaları ertelediklerini söyledi.
Yalçın, Kayseri sanayisinde mobilya üretimi için kiralık ya da satılık yer bulmakta zorluk çekildiğini ve serbest bölgeyle bu sorunun çözümü için çalışıldığını sözlerine ekledi.
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