Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliye gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 2 bin sentetik hap, 518 gram kannobinoid, 7 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.