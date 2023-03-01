Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı

Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda sahte alkol, kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 01.03.2023 - 02:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri'de kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan 10 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Teknik Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; bu kapsamda yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Kayseri ve Mardin'de 15 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, 134 adet sahte alkol yapımında kullanılan materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 3 adet araca el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü açıldı
EYT yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
EYT yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı artıyor
Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı sayısı artıyor
Bakan Bilgin'den EYT'lilere
Bakan Bilgin'den EYT'lilere "hayırlı olsun" mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.