Kayseri'deki cinayetin nedeni ortaya çıktı

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde 7 Eylül günü saat 17.30 sıralarında Bekir Şahingöz ile Ekrem Erdoğan buluştu. Bekir Şahingöz'e ait otomobilde, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen Ekrem Erdoğan belinden çıkardığı bıçakla Bekir Şahingöz'e kurşun yağdırdı.

Şahingöz, kanlar içinde yere yığılırken, kendisi de parmak ve bacağından yaralanan Erdoğan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şahingöz'ü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şahingöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CİNAYETİN NEDENİNİ İTİRAF ETTİ

Ekrem Erdoğan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra saklandığı evde yakalandı. Polis nezaretinde Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Erdoğan'ın ilk ifadesinde, "Bekir Şahingöz ile aramızda uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan para meselesi vardı. Bu nedenle bir araya geldik. Kendisiyle tartıştık. Sonrasında yaşanan olay meydana geldi" dediği belirtildi.

Bekir Şahingöz, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.