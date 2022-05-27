Yukatel Kayserispor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan takip etti.

Büyük heyecana sahne olan maçta meydanı dolduran binlerce taraftar, maçın bitiş düdüğüne kadar takımlarını destekledi.

Renkli görüntülere sahne olan meydanda taraftarlar yaktıkları meşalelerle görsel şölen sundu.

Uzatmaya giden maçta Demir Grup Sivasspor'un 3-2 kazanarak kupayı kazanmasının ardından Kayserili taraftarlar üzüntü yaşadı.

Taraftarlar, maçın ardından olaysız dağıldı.