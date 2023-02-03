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Kayseri'de yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam öldü

Kayseri'de iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Giriş: 03.02.2023 - 05:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam öldü
Yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam öldü
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DHA

Kayseri'de Nevzat Y. (66), iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek öldü.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 23.50 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat Y. yürüyen merdivenle iş merkezine ineceği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nevzat Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat Y.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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