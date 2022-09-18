Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nalçık Bulvarı üzerinde, E.P. idaresindeki otomobil, Malatya'dan Antalya'ya giden İ.Ş'nin kullandığı otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki Z.G.P, L.P, M.P, M.G.P. ile G.P. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.