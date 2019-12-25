AA

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.