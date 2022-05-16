Kayseri'de yol çöktü!

İlçede dün akşam etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle Büyük Çakır Mahallesi Kapuzbaşı yolunun bir kısmında göçük oluştu.

Çöken yolda ekipler önlem alırken, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ne ulaşım tek yönlü sağlanıyor.