Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki bir merada koyun otlatan 18 yaşındaki Recep Kaya'nın bulunduğu alana yıldırım düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.