Yaralı kocagöz tedaviye alındı

AA

Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kocagöz kuşu tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı kocagöz kuşu, ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken kuşa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.