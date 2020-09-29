Kayseri'de yaralı bulunan 2 şahin tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından yaralı bulunan 2 şahin, ekiplere teslim edildi.

Uçma güçlüğü çektikleri belirlenen şahinler, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan hayvanat bahçesindeki veteriner hekime ulaştırıldı.

Yaralı şahinler, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.