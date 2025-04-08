Kayseri'de yaklaşık 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Z.O'nun (42) il dışından getirdiği kaçak tütünü, kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre; bu kapsamda düzenlenen operasyonda Z.O'nun kullandığı minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.