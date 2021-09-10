Kayseri'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Osmanlı Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalanan A.E'nin işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1458 sentetik uyuşturucu hap ve 540 gram macun şeklinde esrar ele geçirilmişti.