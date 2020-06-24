Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis cezası

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5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık M.G. ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanık Ö.G. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık Ö.G. savunmasında, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu, evde ele geçirilen uyuşturucuyu da annesi görüp atmasın diye sakladığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık M.G. de uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Ö.G'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet, sanık M.G'ye ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verdi.