Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda komşu 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesindeki bir apartmanda oturan K.Y. ile karşı komşusu İ.D. isimli kadının evlerine, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 17 gram kubar esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içerikli 6 hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y. ve İ.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.