Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 38 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 54 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre, şüphelilerden 6'sı "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 48 zanlıdan 38'i tutuklandı, 2'si savcılık sorgusunun ardından, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 20 Aralık'ta 125 ekipteki 470 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 kilo 223 gram sentetik uyuşturucu, 31,8 gram esrar, 24,4 gram kannabinoid, 4 hap, 22 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirilmiş, 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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