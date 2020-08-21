Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.E.K'nin (17) Ağrı'dan Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Kayseri-Sivas kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste Y.E.K. yakalandı.

Şüphelinin bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada iki poşette 2 bin 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde kurye olduğunu savunan Y.E.K, uyuşturucunun M.K'ye ait olduğunu, kendisini de A.K'nin karşılayacağını öne sürdü.

M.K, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki otele giriş yaptığı sırada, oğlu A.K. de Kayseri'de gözaltına alındı.

Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.

,Müzahim Zahid Tüzün