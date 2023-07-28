Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kayseri'de narkotik ekiplerince 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 2 adrese operasyon düzenlendi.
AA'nın haberine göre; evlerde yapılan aramada, 65 sentetik ecza, 30 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, A.K, S.M, A.D. ve S.P. gözaltına alındı.