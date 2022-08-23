Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.B. ile M.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yer tespitinin ardından operasyon düzenleyen ekipler ikamette, 46 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 6 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 5 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 rulo folyo ele geçirdi.

AA'nın haberine göre; olayla ilgili 8 şüpheli hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen B.B. ile M.E. gözaltına alındı.