Çiftçilere geçen yıl 1.6 milyar lira nakdi bitkisel üretim desteği ödemesi yapıldığına değinen Saklav, şöyle devam etti: "Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla faaliyete geçen tarımsal üretim planlaması kapsamında, bitkisel üretim planlaması da hayata geçti. Bunun en önemli dayanağı olan yeni destekleme modelimiz de faaliyete geçti. Bunu da ekim sezonundan önce açıklamıştık ve şu an da bu modele göre üreticilerimize alan bazında destekleme yapacağız. Temel destek ve planlı üretim olarak hububat alanında 634 TL destek ödeyeceğiz. Sertifikalı tohum desteği olarak 122 lira, organik gübre desteği 51 TL olmak üzere 1 dekar için 807 TL ödeyeceğiz ve görüldüğü üzere destekleri de 3 kat artırdık. En önemli hedeflerimizden birisi çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak ve sürdürülebilir tarım. Tüm projelerimizi ve desteklerimizi buna göre yapıyoruz. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları çerçevesinde projeler ve desteklemeler devam edecek."