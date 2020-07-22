Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erdal Ç. idaresindeki 37 KF 837 plakalı otomobil, Eşelik Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 68 AK 681 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Erdal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.