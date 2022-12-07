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Kayseri'de, toprağa gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşlarıyla kapatılan kalaşnikof tüfeği ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Giriş: 07.12.2022 - 23:50 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de, toprağa gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi
Toprağa gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi
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DHA

DHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yaşayan A.E.'nin, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisini aldı.

A.E.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede dedektör ile yapılan aramada toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşları ile kapatılan 1 kalaşnikof tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silaha ait şarjör ve 94 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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