Kayseri'de tır park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Selahattin Arık M. idaresindeki 46 F 1503 plakalı tır, Kayseri-Niğde kara yolunda arızalanan ve yol kenarında park halinde bulunan 50 EN 664 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fatih Tabaru (30) olay yerinde hayatını kaybetti, Hüsne A. ile tır sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı.

Tırın devrilmesi sonucu kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.