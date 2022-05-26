Terör örgütü operasyonunda 2 kardeş yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmada, ülkesinde YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu kardeşler M.T. ve B.T'nin kentte saklandığı adresi tespit etti.

Merkez Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı, ikametteki dijital materyallere el konuldu.