Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir." ifadelerini yer verildi.