Kayseri'de tehlikeli köpek besleyenlere 38 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tehlikeli köpek ihbarını değerlendiren ekipler, polis yardımıyla şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

Adreslerde yapılan incelemelerde köpeklerin, tehlikeli ırklardan olduğu tespit edildi. Hayvanları Koruma Kanunu gereğince el konulan 4 köpek, geçici bakımevine gönderildi.

Tehlikeli ırklar arasında yer alan köpeklerden besleyen 3 kişiye, 4 hayvan için toplam 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.