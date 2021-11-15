Kızını öldüren kişi gözaltında

Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan B.K. (63) henüz belirlenemeyen nedenle kızı Ş.T. (40) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K. kızını bıçakladı.

B.K'nın ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ş.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli B.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.