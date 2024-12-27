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        Haberler Gündem Çevre Kayseri'de tarıma 5 milyar TL'lik yatırım | Son dakika haberleri

        Kayseri'de jeotarmal kaynaklı tarıma 5 milyar TL'lik yatırım

        Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın ortaklığında başlatılan Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi projesi, 5 milyar TL'lik yatırımla hayata geçiriliyor. Programa ilişkin bilgilendirme toplantısına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Elmalı Mahallesi'nde bulunan alanda sıcak suyumuzu çıkartmanın mutluluğunu yaşadık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:18
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        Kayseri'de tarıma 5 milyar TL'lik yatırım
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        Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın ortaklığında başlatılan Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi projesi, 1 milyon 237 bin metrekare alanda 5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve il protokolü ile birlikte Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi bilgilendirme toplantısına katıldı.

        Toplantı sonrasında basın açıklamaları yapılarak, sondaj çalışmalarının yapılacağı alan ziyaret edildi.

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        Proje çalışmalara kapsamında Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nde açılan sondaj kuyusunda, 50-60 derece sıcaklık ve 70-80 saniye/litre debisiyle sıcak su çıkarılmaya başlandı. Söz konusu sıcak su, sera alanlarında modern tarım teknikleriyle kullanılacak ve bölgedeki tarım faaliyetlerine katkı sağlayacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'nin tarım ve endüstri alanındaki potansiyelini en verimli şekilde değerlendirecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Başkan Büyükkılıç, "Modern tarım ve endüstriyel faaliyetleri birleştiren benzersiz bir ekonomik alan olacak Kayseri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgemizin bilgilendirme toplantısının ardından Elmalı Mahallesi’nde bulunan alanda sıcak suyumuzu çıkartmanın mutluluğunu yaşadık. Kayseri’mizin ve ülkemizin tarımına önemli katkılar sunacak, aynı zamanda büyük bir istihdam sağlayacak bu değerli projenin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesi'nin, sadece bölge tarımına değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarım üretim kapasitesine de önemli katkılar sunması bekleniyor. Projede, modern teknolojiler ve jeotermal kaynakların etkin kullanımıyla, Kayseri'nin tarım sektöründe önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

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