Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Yalçın'a "yılın hayvanseveri beratı" verildi

AA

Veteriner Fakültesi Yılkı Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Dekan Prof. Dr. Abdullah İnci, kendi kendini yenileyebilir bir ekosistemde sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve mutlu insan bütünselliği bulunduğunu söyledi.

Aksi durumda afetler, felaketler ve özellikle de salgın hastalıkların ortaya çıkacağını vurgulayan İnci, "Hastalıklarla mücadelede ilaç kullanımından önce yapılması gereken yönetimsel uygulamalar ve aşılama gibi seçenekler varsa öncelikle bunların yapılması ve sürü sağlığı oluşturulmasıdır. Bu sayede maliyet-verimlilik prensibiyle konak patojen arasındaki dinamik denge de kurulmuş olur." diye konuştu.

Zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) özelliklere sahip bu salgınların çeşitli patojenlerden kaynaklanabildiğini anlatan İnci, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar etiyolojisi ve epidemiyolojisi bilinen bulaşıcı hastalıkların sayısı yaklaşık 2 bine ulaşmıştır. Yaklaşık üçte biri zoonotik kaynaklıdır. Yani insanlarla hayvanlar arasında ortak seyreden hastalıklardır. Eskiden hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar şeklinde tanımlanan zoonozlar Dünya Sağlık Örgütünce artık insanlarla hayvanlar arasında ortak seyreden hastalıklar olarak tanımlanıyor. Her 10 yılda bir bu sayıya yenileri eklenmektedir. Bu artış ve risk oranı küresel sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor."

- "Buzağı kayıpları önlenerek 25-30 milyon dolar ekonomik kayıp engelleniyor"

"Veteriner hekimler sağlıklı çevre, sağlıklı hayvan ve mutlu insan bütünlüğünün sağlanmasında bir otorite olarak görev yapmaktadırlar." diyen İnci, "Bünyemizdeki hastanemizde hasta sayımız her geçen gün artmaktadır. Açılışta 500 olan sayımız 16 binlere ulaşmıştır. Hayvan hastanemizde özellikle buzağı kayıplarının önlenmesiyle her yıl yaklaşık 25-30 milyon dolar ekonomik kaybın önüne geçilmektedir. Bu sayede yetiştiricinin yüzü güldürülmektedir." ifadesi kullandı.

İnci, hayvanlarla ilgili her projede desteklerini gördükleri ve yürüttükleri hayvan projeleriyle örnek olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı "yılın hayvanseveri beratı"na layık gördüklerini kaydetti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı tebrik etti.

Yalçın ise göreve geldikleri günden bu yana "Patiköy ve Patiyolu" gibi hayvanlara yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yalçın, hayvanlara doğal ortamlarında mutlu olabilecekleri alanlar sağladıklarını, kendilerine göre küçük olan bu yatırımlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Yalçın'a beratı verildi.