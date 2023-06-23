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Kayseri'de taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Kayseri'de iki taksici arasında "yolcu alma" nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi

Giriş: 23.06.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Taksiciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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AA

​​​​​​​İddiaya göre, ticari taksi sürücüleri A.D. (37) ile R.D. (23) arasında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında yolcu alma konusunda tartışma çıktı.

R.D, kısa sürede kavgaya dönen olayda A.D'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.D, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli R.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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