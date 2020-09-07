GÜNCELLEME - Kayseri'de tabancayla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Antalya Sokak'ta N.A. (41) ile H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A'nın, N.A'yı tabancayla ateş açarak yaraladığı öne sürüldü.

Çevredekilerin yardımıyla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan N.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.